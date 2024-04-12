Мобильные эколаборатории Подмосковья проверили воздух в 10 городских округах

В рамках мониторинга качества атмосферного воздуха были проверены: Щелково, Балашиха, Егорьевск, Наро-Фоминский, Истра, Люберцы, Коломна, Дмитровский, Одинцовский, Фрязино.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что пожары и промышленные предприятия могут негативно влиять на состояние атмосферы, поэтому важно иметь средства контроля. Он также отметил, что проведенные исследования анализировали 31 загрязняющее вещество, и лишь в одной точке обнаружены незначительные превышения предельно допустимых концентраций сероводорода.

В настоящее время в Подмосковье действует 300 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, обеспечивающих мониторинг в режиме реального времени.



Тихон Фирсов подчеркнул, что работа по совершенствованию системы мониторинга окружающей среды будет продолжаться, так как стремление улучшить качество жизни в регионе является приоритетом.



Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.



«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», - подчеркнул Воробьев.