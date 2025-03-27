МНПЗ рассказал о рабочих профессиях в столице на площадке Музея Москвы

Мероприятие объединило представителей столичной промышленности, преподавателей колледжей, депутатов Московской городской думы. В ходе беседы эксперты отметили преимущества получения среднего профессионального образования и обсудили широкие перспективы работы у лидеров столичной промышленности.

«Стереотипы о бесперспективности среднего профессионального образования уходят в прошлое. Рабочие столичной промышленности сегодня — это люди, которые каждый день занимаются своим делом, показывают высокие результаты и получают достойную зарплату. Приходя на такие современные предприятия, как Московский НПЗ, выпускники колледжей могут быстро начать строить успешную карьеру», — поделился депутат Мосгордумы, председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов.

МНПЗ благодаря комплексной модернизации развивает высокотехнологичное производство и создает дополнительные рабочие места для специалистов со средним профессиональным образованием. В штате предприятия 2,5 тыс. человек. Это операторы технологических установок, которые непосредственно управляют процессом переработки нефти, и машинисты насосного оборудования. Требуются лаборанты химического анализа — они отбирают пробы и следят за качеством продукции. Важны операторы отгрузки, которые отвечают за наполнение автомобильных и железнодорожных цистерн топливом.

«Московский НПЗ дает прекрасные возможности для начала карьеры и профессионального развития. Это востребованная и интересная работа, новое оборудование, современные технологии и богатый социальный пакет. Мы рады замотивированным людям, которые хотят найти себя в промышленности», — резюмировал пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.