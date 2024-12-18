МНПЗ получил престижную награду «Лидер качества»

сегодня в 13:04

Высшая награда Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» присуждена Московскому НПЗ за неизменно высокое качество продукции и постоянное присутствие в рейтинге на протяжении нескольких лет, передает пресс-служба предприятия.

Автомобильный бензин, дорожные битумы и судовое топливо завода вошли в число победителей текущего года. Премия направлена на поддержку отечественных производителей и развитие выпуска высококачественных товаров.

Московский НПЗ снабжает моторным топливом высокого экологического класса Евро-5 более трети столичного региона. Лауреатами и призерами конкурса стали марки бензина Аи-92, Аи-95, Аи-100. В топе рейтинга оказалось судовое топливо с высокими экологическими характеристиками.

В список 100 лучших товаров РФ также вошел дорожный битум. С его использованием строится и ремонтируется каждая вторая дорога в Москве. Продукцию производят на самой крупной в Европе битумной установке Московского НПЗ.

Участники оценивалась по нескольким десяткам характеристик. В их числе — качество, технологичность, показатели экологичности и энергоэффективности, безопасность производства. На итоговый рейтинг также повлияли отзывы потребителей.

«Продукция Московского НПЗ ежедневно используется десятками тысяч автомобилей москвичей, обеспечивает работу общественного транспорта и коммунальных служб города. Технологии и многогранный контроль всех параметров на нашем современном производстве гарантирует выпуск бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, дорожного битума и другой продукции неизменно высокого качества», — уточнил главный технолог Московского НПЗ Вадим Гутер.

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» проводится каждый год при поддержке Росстандарта. Для участия в нем выдвигается лучшая продукция со всей страны.