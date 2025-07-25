МНПЗ подтвердил производственную безопасность в конкурсе профессионального мастерства

Сотрудники Московского НПЗ признаны лучшими в конкурсе «Лучший по профессии» в области производственной безопасности и охраны труда, передает пресс-служба компании.

В финале соревнований, прошедших на Ямале, приняли участие более 1300 сотрудников из 64 предприятий и партнерских организаций «Газпром нефти». Участники продемонстрировали навыки в вопросах охраны труда, экологической и производственной безопасности. Победители получили звание лучших по профессии, а также вошли в кадровый резерв компании.

«Конкурс „Лучший по профессии“ представляет уникальную возможность для наших сотрудников оценить свой уровень мастерства и определить пути дальнейшего развития. Из персональных достижений складывается успешность компании в целом. „Газпром нефть“ ежегодно открывает новые учебные центры и совершенствует программы развития, которые охватывают всех сотрудников компании и специалистов подрядных организаций. Мы поддерживаем стремление каждого сотрудника к личностному и профессиональному росту, помогая в обучении, развитии персонала и создавая одни из лучших в нефтегазовой отрасли условий для работы», — поделился заместитель председателя правления «Газпром нефти» Антон Джалябов.

МНПЗ «Газпром нефти» работает над достижением максимальной производственной безопасности за счет использования лучших мировых практик. Все технологические установки и резервуары оборудованы системами защиты, автоматизированными средствами противопожарной сигнализации и тушения. В случае необходимости автоматика позволяет оперативно и надежно остановить установки.

Также для подготовки сотрудников действует учебный полигон, расположенный на территории предприятия.

«Московский НПЗ комплексно подходит к обеспечению производственной безопасности. Активно внедряются цифровые инструменты для управления технологическим процессом и повышения надежности работы оборудования. Предприятие постоянно улучшает условия труда: на территории МНПЗ работает фитнес зал, столовые и кафе, медицинский центр с доступным скринингом здоровья, проводится программа по обновлению спецодежды с повышенной защитой и комфортом. Мы создаем самые лучшие условия труда для своих сотрудников», — резюмировал заместитель генерального директора Московского НПЗ по производственной безопасности Артем Галяутдинов.