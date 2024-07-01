МНПЗ определил лучших работников в престижном конкурсе

Участники продемонстрировали свои знания и навыки, а победители зачислены в кадровый резерв предприятия с возможностями карьерного роста.

В ходе испытаний участники демонстрируют навыки работы с оборудованием, знание техники безопасности, умение владеть средствами индивидуальной защиты и работать с пожарно-техническим вооружением. Конкурс предполагает теоретическую и практические части: тестирование, работу на 3D-динамических моделях оборудования, тренажерах виртуальной реальности и на реальном оборудовании — точных копиях производственных установок.

Впервые в конкурсе состязались студенты профильных вузов и колледжей — это больше 100 участников из РГУ нефти и газа имени Губкина, РХТУ имени Менделеева, РТУ-МИРЭА, колледжа «26-й КАДР».

«Московский НПЗ является одной из лучших платформ для подготовки специалистов к работе в отрасли. Результаты конкурса „Лучший по профессии“ свидетельствуют о неизменно высоком профессиональном уровне наших сотрудников. Разнообразные структурированные образовательные проекты для молодых сотрудников, программы повышения квалификации и возможности уникального учебного полигона позволяют постоянно совершенствовать навыки работников, делать работу еще безопаснее и эффективнее», — сказал генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.