Многодетным Подмосковья сохранили право на участок при гибели ребенка на СВО

В Мособлдуме в целом проголосовали за изменения в законе, которые сохраняют право многодетной семьи на бесплатное предоставление участка земли в случае гибели ребенка-участника СВО, передает корреспондент РИАМО.

«Региональный стандарт мер поддержки участников СВО, разработанный рабочей группой под председательством (первого зампреда Совета Федерации — ред.) Андрея Турчака, включает в себя рекомендацию о сохранении права многодетных семей на бесплатное получение участка в случае гибели ребенка-участника СВО. Принятым сегодня законом мы закрепляем эту норму в законодательстве Московской области», — сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он добавил, что в Подмосковье реализуется большая часть мер, которые рекомендованы региональным стандартом, а ряд мер предоставляется сверх стандарта.

«Наш регион находится в лидерах по оказанию помощи участникам спецоперации и их семьям. При этом Мособлдума продолжает разрабатывать законопроекты, направленные на их поддержку», — отметил председатель комитета.

Голубев напомнил, что в этом году был принят закон, согласно которому родственникам раненых бойцов СВО, являющихся инвалидами первой группы и направленных на реабилитацию в «Ясенки», предоставлена возможность проживать с ними в центре. Кроме этого, на участников СВО распространено действие льготы по социальной газификации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.