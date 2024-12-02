Многодетным из Подмосковья напомнили, как получить выплату вместо участка
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В соответствии со статьей 3.1 подмосковного закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» многодетной семье, имеющей право на землю, по ее заявлению и с ее согласия взамен предоставления участка в собственность бесплатно однократно предоставляется мера социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.
На данный момент размер денежной компенсации составляет 400 тыс. рублей.
Выплату может получить один из родителей, одинокая мать (отец), усыновитель, отчим (мачеха), представляющий интересы многодетной семьи, имеющей право на бесплатное предоставление земельного участка.
Подать заявление на выплату можно посредством портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.