Многодетным из Подмосковья напомнили, как получить выплату вместо участка

В соответствии со статьей 3.1 подмосковного закона «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области» многодетной семье, имеющей право на землю, по ее заявлению и с ее согласия взамен предоставления участка в собственность бесплатно однократно предоставляется мера социальной поддержки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Можайского округа.