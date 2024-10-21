Многодетные семьи Подмосковья отметили праздник отцов в парке «Патриот»

Ко Дню отца в подмосковном парке «Патриот» прошла экскурсия по музейному комплексу «Дорога памяти. 1418 шагов к Победе» для многодетных отцов и их детей. Участниками путешествия по страницам истории стали почти 40 человек, из которых 26 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Семьи были разделены на две группы. Опытные экскурсоводы познакомили гостей с 35 тематическими залами музейного комплекса, 26 из которых иммерсивные, с эффектом погружения в ключевые эпизоды Великой Отечественной войны.

«Наша семья осталась очень довольна поездкой. Прежде всего хотелось бы отметить организацию: по-армейски, все четко, потеряться там, как в метро, невозможно. Экскурсовод, сразу видно, знает свое дело: экскурсия проведена талантливо, в динамичном режиме, который не позволяет детям устать и начать скучать. Залы экспозиции меняются как в калейдоскопе: попадаешь с одного фронта на другой. Это производит впечатление», — делится своими впечатлениями семья Ущеко.

Отцы показали детям Главный храм Вооруженных сил России, прошлись по территории парка «Патриот», а в конце экскурсии все экскурсанты пообедали в трапезной парка «Патриот». Эта встреча позволила отцам познавательно провести время с детьми и своим примером показать важность патриотического воспитания.

Гостям экскурсии в честь праздника вручили подарки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.