Многодетные семьи Долгопрудного поддерживают семью с 32 детьми из Курской области

Курская область, маленькая деревушка. Большой просторный дом, что строили Анатолий с Оксаной и старшими детьми для всей своей огромной семьи. В ней — 32 ребенка: шесть родных и 26 приемных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Недавно я случайно в волонтерском чате узнала про эту курскую семью. Сразу связалась по телефону с Оксаной, проговорили с ней полтора часа: о детях, о жизни, о радостях и печалях. Это просто героическая женщина, необыкновенная семья», — рассказала председатель Ассоциации многодетных семей Долгопрудного Жанна Мордина.

И в мирное время им было непросто, а сейчас, когда глава семейства и 4 сына на СВО, стало еще сложнее. В семье 7 студентов университета, 7 школьников, самой маленькой дочке — 4 года.

«Мама Оксана не умеет просить и обращаться за помощью, пытаются вытянуть все своими силами. Все старшие дети, кто имеет возможность, в свободное от учебы время подрабатывают. Дружно ведут хозяйство. Заботятся еще об одном члене семьи — овчарке Альме», — сказала Жанна Мордина.

Наши долгопрудненские многодетные решили: своих не бросаем. Объявили сбор гуманитарной помощи, и в скором времени отвезут ее в Курскую область.

Если и вы хотите помочь этой замечательной семье, то примите участие в сборе, который пройдет до 30 октября включительно:

растительное масло;

гречка, рис и макароны (желательно в упаковке);

тушенка белорусская;

молоко сгущенное натуральное;

конфеты.

Также нужна бытовая химия: стиральный порошок автомат, жидкость для мытья посуды, гель для душа, шампунь.

Приносите помощь в центр культурно-общественных связей (ул. Ак. Лаврентьева, 23) с понедельника по четверг, с 9:00 до 18:00. Справки можно навести по телефону: 8 (495) 576-04-25.

«Уже многие люди откликнулись, всем огромное спасибо. Отвезем подарки из Долгопрудного от чистого сердца, даже для Альмы гостинцы будут», — говорит Жанна Мордина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.