Многодетную маму из Котельников наградили почетным знаком «Материнская слава»

В Доме Правительства Московской области прошла торжественная церемония награждения многодетных семей президентскими наградами — Орденом и медалью «Родительская слава», а также областным почетным знаком «Материнская слава».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил женщин с Днем матери и вручил многодетным семьям президентские награды и поблагодарил их за то, что они есть и несут в мир то великолепие, которое нас окружает — дети, радость, счастье. А также пожелал всем многодетным семьям, чтобы и их дети тоже были многодетными.

Знаком «Материнская слава» удостоены 26 многодетных матерей, воспитывающих 5 и более детей, среди них многодетная семья Лямо Ирины Анатольевны из Котельников.

Ранее губернатор Московской области Андерей Воробьев наградил многодетные семьи Подмосковья и поздравил их с Днем матери.

«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу. Тема демографии — очень важна для любой страны. Присутствующие здесь семьи являются примером для многих не только в Подмосковье, но и во всей России. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть и несете в мир то великолепие, которое вас окружает — дети, радость, счастье. Мне очень хочется пожелать всем многодетным семьям, чтобы и их дети тоже были многодетными», — сказал Воробьев.