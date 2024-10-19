Многодетная семья из Балашихи купила участок благодаря госпрограмме Подмосковья

Многодетная семья Пономаревых из Балашихи воспользовалась сертификатом госпрограммы Московской области «Жилище» и приобрела дом площадью более 170 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Долгое время Пономаревым приходилось снимать квартиру в микрорайоне Новый свет. Региональная подпрограмма помогла им стать хозяевами жилплощади, где места хватит всем. Теперь в планах у Пономаревых построить баню и благоустроить участок. Евгения Сирота навестила новоселов и подарила им подарки, а также саженцы плодовых деревьев и ягодных кустарников.

«Семья Пономаревых купила дом, мы с главой округа Сергеем Юровым их навещали, поздравляли с новосельем и договорились, что снова приедем осенью, чтобы посадить деревья. Сегодня мы вместе посадили несколько яблонь, черешню, черную смородину и крыжовник. Надеюсь, ребята и их родители будут довольны, когда будут собирать плоды», — сказала Евгения Сирота.

У Артема и Ольги 8 детей. Глава семьи работает на балашихинском предприятии начальником участка. Ольга сейчас в декрете, занимается домашним образованием ребят.

Участники подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» по госпрограмме Московской области «Жилище» — многодетные семьи Подмосковья, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей, могут по свидетельству получить 100-процентную субсидию на покупку более комфортного и удобного для всех членов семьи жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.