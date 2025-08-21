Многодетная семья из Австралии переехала в Нижегородскую область

Глава канадской семьи, проживающей на ферме в Нижегородской области, Аренд Фейнстра в своем новом видео на YouTube рассказал о новых соседях. Ими стала многодетная семья из Австралии, сообщает pravda-nn.ru .

Семья Хэйр уже несколько лет живет в России. Впервые они побывали в стране в 2013 году, когда Джастин по приглашению родственника приехал на Алтай для участия в строительстве церкви. За время своих путешествий по России у австралийской семьи появилась мечта навсегда остаться здесь. С 2020 года они обосновались в Новосибирске и активно ведут популярный YouTube-канал Backyard Russia на английском языке, насчитывающий более 39 тысяч подписчиков.

Не так давно супруги заявили о намерении переехать в другой регион, но не указывали, куда именно. Аренд Фейнстра раскрыл секрет: семья Хэйр перебралась в Нижегородскую область, чтобы временно пожить и поработать на ферме, принадлежащей канадцам.

Джастин и Анита подчеркнули, что это не отпуск, а рабочее партнерство. Они давно мечтали открыть для себя новые уголки России и попробовать себя в новом виде деятельности.

Фейнстра, в свою очередь, обрадовался возможности помочь своим новым соседям в осуществлении их планов в сфере фермерства.