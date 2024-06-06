Многодетная мама из Подмосковья завоевала титул «Миссис достояние России»

«Сегодня меня поддерживают моя мама и старший сын. Муж остался с двумя младшими детьми. И он мне сказал, что не готов смотреть на других женщин в купальниках.Он решил не приходить и я его понимаю, не обижаюсь. Волнения у меня нет, я абсолютно спокойна, у меня прекрасное настроение. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживает, кто мне написал сообщения, комментарии в соцсетях, кто позвонил, кто лично выразил поддержку. Это очень приятно и важно для меня», — рассказала Елизавета Домашенко.

Выход в финале конкурса красоты Елизавета посвятила своей дочери Софии, которой 4 июня исполнилось 6 лет.

«Конкурс дал мне много интересных знакомств, впечатлений. Я в себе развила навыки самопрезентации, коммуникативности и получила много положительных эмоций», — добавила Домашенко.

Первым выходом конкурсанток был национальный костюм. Для Елизаветы дизайнер Ольга Бриль создала платье из соболя и бархата, расшитый золотыми нитями и украшенный камнями.

После победы Елизавета передала дочери корону с лентой Королевы красоты.

Конкурс красоты «Миссис России Мира 2024» проводится с целью поддержки многодетности и материнства. Все участницы конкурса являются мамами несколкьих детей, заботятся о себе, занимаются бизнесом и благотворитлеьностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.