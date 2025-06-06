«Много задач»: на конгрессе в Екатеринбурге обсудили обучение юристов

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, сопредседатель Ассоциации юристов России Павел Крашенников в ходе конгресса в Екатеринбурге завил, что юридическое сообщество в РФ успешно решает многочисленные задачи государства, сообщает «ФедералПресс» .

«И это не одна задача, их много: адаптация юридической системы к глобальным изменениям, вызовам цифровизации, правовая помощь участникам СВО и их семьям», — сказал Крашенников.

По его словам, одна из основных целей конгресса — обмен идеями и возможность для юристов услышать друг друга.

На пленарной сессии участники обсудили новый закон о высшем образовании и его влияние на юридическую сферу. В России могут сократить число готовящих юристов непрофильных вузов и утвердить образовательный стандарт в этой сфере.

В МГЮА уже подготовили проект образовательного стандарта: срок обучения в бакалавриате увеличат до 5 лет, а магистратуру сделают необязательным, но полезным для карьеры юриста этапом.