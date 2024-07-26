Много полезного: россиянам развеяли мифы о мороженом

Вокруг мороженого у россиян сложилось достаточно много стереотипов. Менеджер отдела исследований и разработок мороженого «Инмарко» Татьяна Славец развеяла топ-4 мифа об этом лакомстве, сообщает «Вечерняя Москва».

Многие привыкли считать, что мороженое очень калорийно. Однако его влияние на фигуру, как и у прочих продуктов, не будет заметным при поддержании физической активности. Более того, в наше время представлен широкий ассортимент низкокалорийных и диетических вариантов мороженого, которые позволяют наслаждаться этим лакомством без особого вреда для фигуры.

«Король» диетического мороженого — фруктовый лед, объяснила Славец. Его энергетическая ценность может составлять всего 50–70 ккал.

Еще один миф — мороженое не может быть полезным, хотя на самом деле десерт богат полезными веществами. В частности, молоко, входящее в его состав, является важным источником кальция, железа и множества других макро- и микроэлементов, подчеркнула эксперт.

Стереотип о том, что мороженое не может быть самостоятельным перекусом, вытекает из того, что лакомство воспринимается людьми исключительно как десерт. Славец рассказала, что количество белков и жиров в мороженом оптимально, поэтому оно отлично подходит для полноценного перекуса, особенно в жару.

На рынке регулярно появляются новые вкусовые комбинации, которые могут показаться необычными для потребителей. Если обратить внимание на компании с давними традициями, то можно заметить, что они тщательно хранят и передают свои оригинальные рецепты с момента появления мороженого в продаже, стремясь сохранить неизменный вкус, заключила специалист.