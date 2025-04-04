Мясокомбинат Клина начал производство сосисок на кокосовом и миндальном молоке

Мясной комбинат из Клина, входящий в агропромышленную Группу «ПРОДО», удивил потребителей новинкой: теперь в его ассортименте можно найти сосиски на альтернативном молоке. Названная «План Б» новая серия предлагает два вида сосисок, приготовленных на кокосовом и миндальном молоке. Этот продукт стал первым в России в своей категории, что делает его уникальным предложением на рынке мясных деликатесов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Сосиски «План Б» не содержат коровьего молока — вместо него используются растительные альтернативы. Продукт подходит для тех, кто избегает лактозы или хочет разнообразить свой рацион более устойчивыми и здоровыми продуктами.

Согласно данным исследовательской компании Nielsen, в 2023 году потребление растительного молока в России возросло на 23%, и ожидания на 2024 год свидетельствуют о продолжении этой тенденции. В данный момент более 55% рынка занимают именно миндальное и кокосовое молоко.

В I квартале 2025 года комбинат «Клинский» выпустит еще одну новинку — сосиски «Двойные сливки». Эта продукция также станет уникальной, так как в процессе ее подготовки не используется копчение, а применяется обжарка горячим воздухом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.