сегодня в 13:14

Мясокомбинат из Клина взял 7 наград на премии «Гарантия качества – 2025»

Клинский мясокомбинат, входящий в агропромышленную группу «ПРОДО», получил высшие награды премии «Гарантия качества — 2025», выиграв 7 «мясных оскаров». Предприятие было отмечено 4 золотыми и 3 серебряными медалями за свою продукцию, в том числе за колбасные изделия из детской серии и товары под брендами «Клинский» и «Черный Кабан». В общей сложности 17 наименований продукции были удостоены медалей и дипломов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Конкурс «Гарантия качества», основанный Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова, проводится с 2018 года и направлен на объективную оценку качества и безопасности пищевых продуктов.

В нем участвуют предприятия пищевой промышленности, фермерские хозяйства, ритейлеры и предприятия общественного питания. В жюри входят 80 экспертов, которые проводят органолептическую оценку, анализ маркировки и лабораторные исследования.

Конкурс 2025 года объединил 140 компаний из 42 российских регионов. Участники представили свыше 1 100 образцов продукции, распределенных по 15 категориям, что демонстрирует высокий уровень конкуренции и строгие требования к качеству в отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.