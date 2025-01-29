Мизулину допрашивают в суде по делу об угрозах от треш-стримера Дурдиева

В Кировском районном суде Ярославля допрашивают главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину в рамках уголовного дела треш-стримера Аслана Дурдиева, которого обвиняют в угрозах убийством. Допрос проводится без представителей СМИ, сообщает ТАСС .

По мнению суда, допрос потерпевшей в присутствии прессы и других лиц, которые не являются участниками процесса, может привести привести к разглашению сведений о частной жизни участников судебного заседания.

«Личной неприязни (к Дурдиеву — ред.) нет, не знакома и никогда не была знакома», — заявила Мизулина в ходе допроса.

В июне 2021 года в центре Ярославля Дурдиев жестоко избил мужчину. На инцидент обратила внимание Мизулина, которая обратилась к правоохранителям с требованием проверить действия скандального стримера. Затем блогер опубликовал видео в соцсетях, в котором оскорблял и угрожал убийством главе Лиги безопасного интернета.