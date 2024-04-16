Мизулина написала заявление на «лидера движения инцелов» Поднебесного

«В связи с деятельностью блогера Поднебесного, который называет себя лидером движения инцелов в России, обратились в правоохранительные органы», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она заявила, что блогер преследует девушек, угрожает им, а также публикует персональные данные пользователей. Поднебесный был замечен и за распространением материалов педофильского характера.

Блогера хорошо знают жители Нижнего Новгорода. Он позиционирует себя как вынужденный «воздержанец» и антифеминист. В 2019 году он успел предстать перед судом из-за экстремизма по отношению к женщинам и даже полежать в психиатрической больнице.

Ранее Мизулина написала заявление в МВД после обнаружения в Сети кадров, на которые попала драка подростков в Санкт-Петербурге. На видео ребята толпой избивают девочку.