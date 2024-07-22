сегодня в 13:17

Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел посетил Казанский храм в Подмосковье

В день праздника Казанской иконы Божией Матери митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии прибыли в Егорьевск. Его встретил и. о. главы округа Олег Лобков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе они поздравили прихожан Казанского храма, у которого в этот день был престольный праздник. Затем митрополит Павел возглавил праздничную службу, принимая участие в особенном и светлом событии для всех.

Для прихожан на храмовой территории были организованы праздничный концерт и угощение.

В тот же день митрополит Павел совершил чин освящения накупольного креста для строящегося храма-часовни святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, приписного к Свято-Троицкому Мариинскому женскому монастырю.

Богослужебные песнопения исполнил монастырский хор под управлением Плетенкиной Анны. По окончании богослужения Владыка Павел обратился к молящимся с архипастырским словом.

Этот день напомнил верующим о важности милосердия и единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.