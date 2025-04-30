Митинг, посвященный водружению Знамени Победы над Рейхстагом, прошел в Балашихе

Патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное боевой операции Красной Армии по захвату Рейхстага, прошло в сквере Победы в микрорайоне Железнодорожный. В нем участвовали депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов, депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Ульяна Кондрякова, волонтеры, члены партии «Единая Россия», молодогвардейцы, школьники и жители Балашихи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Знамя Победы было водружено над Рейхстагом. До этого там были знамена, но немцы сбили их. Лишь знамя пятой армии осталось целым. Командование увидело, что оно находится не на самом куполе. В 22 часа была дана команда перевесить его», — сказал руководитель городского отделения всероссийской организации «Боевое братство» Сергей Яковлев.

В ходе мероприятия Сергей Яковлев передал копию Знамени Победы молодогвардейцам и вручил благодарственные письма юнармейцам.

«Я очень горжусь своими товарищами, которым передали копию Знамени Победы. Я считаю, что это важно, потому что это история. Ее нельзя забывать и переписывать. Наши предки совершили подвиг, благодаря которому сейчас над нашей головой мирное небо», — сказал юнармеец Тимофей Кондряков.

В завершении патриотического мероприятия Ульяна Кондрякова вручила удостоверения сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия», партийные значки и благодарственные письма.

Патриотические мероприятия проходят в Балашихе в домах культуры, библиотеках, школах. Они объединяют всех желающих вспомнить историю нашей страны и вместе строить её успешное будущее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.