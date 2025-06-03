Мишустин высоко оценил павильон Нижегородской области на «ЦИПР»

«Концепция кластеризации профессионального высшего образования, компаний, которые будут заказчиками, куда придут ребята работать, — это залог успеха. Мне кажется, что замечательно то, что здесь формируется такое место притяжения для молодежи, чтобы ребята учились и, конечно же, разрабатывали самые передовые программные продукты, обеспечивая страну суверенными решениями в этой сложной области», — отметил Мишустин.

На презентации проекта также присутствовали вице-премьер России Денис Мантуров, а также министр цифрового развития, массовых коммуникаций и связи Максут Шадаев.

Никитин рассказал, что в настоящее время Нижегородская область лидирует по развитию IT-индустрии и даже опережает крупнейшие регионы страны — Москву и Санкт-Петербург. По словам губернатора, рост в указанном секторе в 2024 году составил 10%, а в течение первых четырех месяцев 2025 года — 15%.

Ранее на «ЦИПР» презентовали специальное устройство для идентификации человека по уникальному рисунку вен на ладони.