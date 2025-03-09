Мишустин утвердил новый профессиональный праздник в России
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Начиная с 2025 года, в России каждый первый понедельник июля будут отмечать новый профессиональный праздник — День архитектора. Соответствующий документ уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте правительства.
Целью утверждения нового праздника стало повышение престижа профессии. По мнению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, архитекторы играют одну из важнейших ролей во внешних обликах российских городов. Именно они повышают в том числе интерес туристов и бизнеса к тем или иным населенным пунктам их внешним обликом.
«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики. Установление Дня архитектора — это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом», — подчеркнул Хуснуллин.
Российская академия наук совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей выступили в поддержку новой праздничной даты, которую предложили создать Минстрой России и Союз архитекторов РФ.