Мишустин утвердил новый профессиональный праздник в России

Начиная с 2025 года, в России каждый первый понедельник июля будут отмечать новый профессиональный праздник — День архитектора. Соответствующий документ уже подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте правительства .

Целью утверждения нового праздника стало повышение престижа профессии. По мнению зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина, архитекторы играют одну из важнейших ролей во внешних обликах российских городов. Именно они повышают в том числе интерес туристов и бизнеса к тем или иным населенным пунктам их внешним обликом.

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики. Установление Дня архитектора — это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом», — подчеркнул Хуснуллин.

Российская академия наук совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей выступили в поддержку новой праздничной даты, которую предложили создать Минстрой России и Союз архитекторов РФ.