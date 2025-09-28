Мишустин напомнил, чем занимаются российские атомщики

сегодня в 10:31

Мишустин поздравил атомщиков в РФ с их профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил атомщиков РФ с профессиональным праздником. Также он подчеркнул, что представители отрасли вносят большой вклад в развитие науки всего мира, сообщает пресс-служба правительства страны.

Мишустин подчеркнул, что российские атомщики смогли сформировать ядерный щит за десятилетия работы. Также создан сильный научно-производственный комплекс.

Труд атомщиков показывает, насколько сильным интеллектуальным потенциалом обладает РФ. Отрасль считается одной из наиболее высокотехнологичных, обладает стратегическим значением для страны.

Атомщики России усиливают ядерное оружие, поддерживают функционирование Северного морского пути, возводят атомный ледокольный флот. Также создаются технологии, ИТ-решения, новые вещества и материалы, используемые в разных сферах.

