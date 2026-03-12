Мишонова рассказала о снижении жалоб на работу детских садов в Подмосковье

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова сообщила о снижении количества жалоб на конфликты в детских садах Подмосковья.

«Школьные конфликты в обращениях у нас остаются на прежнем уровне. Однако хочу отметить значительно снизилось обращение по конфликтам в детских садах. Нет почти жалоб на бездействие администрации в связи с обращениями родителей», — сказала Мишонова на 131-м заседании Мособлдумы.

Она отметила, что всего поступило 63 обращения по этой тематике – в 1,5 раза меньше, чем в прошлом году, по всем уже проводится проверка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.

