Мишонова предложила владыкам епархий лично крестить первенцев для повышения рождаемости

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила владыкам епархий Подмосковья лично крестить первенцев в семьях для повышения рождаемости, сообщает пресс-служба омбудсмена.

С таким предложением к духовенству Мишонова обратилась на собрании Всемирного Русского Народного Собора в Московской области, которое состоялось в Красногорске.

Для улучшения демографической ситуации в регионе подмосковный детский правозащитник попросила митрополита Крутицкого и Коломенского Павла и всех епархиальных архиереев в течение ближайших двух лет брать в крестники всех первых детей в семьях региона, а крестины проводить в торжественной обстановке в главных соборах подмосковных городов.

По мнению Ксении Мишоновой, такое решение может подтолкнуть семейные пары к рождению первого малыша, которое откладывалось на потом.

На такую идею регионального детского уполномоченного вдохновил опыт Грузинской Православной Церкви, где из-за низкой рождаемости в 2008 году приняли решение о крещении Патриархом третьего и последующих детей венчанных родителей. В этом году в кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси состоялось 69 массовое крещение, и Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II стал крестным отцом еще 1 200 детей.

«У нас нет проблем с рождением третьих детей, у нас есть проблема с рождением первых. Почему бы нам в Год семьи не провести такой замечательный социальный эксперимент. Возможно, для кого-то, как и для тысяч грузинских семей, перспектива того, что крестным будущего малыша станет владыка местной епархии — митрополит или епископ, — станет ключевым фактором при принятии решения о рождении малыша в ближайший год», — отметила Ксения Мишонова.

Как сообщают грузинские СМИ, сейчас у Патриарха Илии более 47 тыс. крестников, рождаемость в Грузии после принятия такого решения заметно выросла, а число абортов сократилось в разы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.