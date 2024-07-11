Мишонова предложила расширить ограничения на выезд ребенка за рубеж

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила распространить ограничение на выезд ребенка за рубеж и на союзные государства, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

По мнению Мишоновой, такая мера позволит сократить число случаев незаконного вывоза детей в недружественные страны.

Как сообщила подмосковный детский правозащитник, к ней нередко обращаются родители, которые не видятся со своими детьми, потому что их бывшие супруги тайно вывезли их из России в обход наложенного запрета на выезд ребенка за рубеж.

«Многие пары, которые не могут договориться о дальнейшем воспитании детей, после развода обращаются в суд, определяют, с кем будет жить ребенок, как и когда он будет встречаться со вторым родителем. Иногда мамы или папы, живущие по решению суда отдельно от своих детей, забирают их под благовидным предлогом и скрываются в неизвестном направлении. Нередко потом эти дети оказываются за границей, приходится обращаться в международный розыск», — поделилась Ксения Мишонова.

Похожую историю рассказала женщина, которая пришла на совместный прием уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой и главного судебного пристава Московской области Андрея Тагаева.

Обратившаяся за помощью уже два года не видела сына. По решению суда мальчик жил после развода с мамой, виделся с папой, согласно установленному порядку общения. В один из дней отец взял сына на прогулку и не вернул. Предположительно, он вывез ребенка в Европу через Белоруссию, хотя мать, предвидя подобный сценарий, наложила запрет на его выезд за границу. Однако, это не помогло.

«Считаю, что, если один из родителей наложил запрет на выезд ребенка за рубеж, эти ограничения должны действовать и при пересечении границ союзными государствами. Так мы сможем предупредить незаконный вывоз (а фактически похищение!) детей в недружественные страны», — предложила Ксения Мишонова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.