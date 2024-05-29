Мишонова предложила принудительно трудоустраивать неплательщиков алиментов

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании в России открытого реестра должников по алиментам. В этой связи уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила предусмотреть принудительное трудоустройство для неплательщиков алиментов, сообщает пресс-служба подмосковного омбудсмена.

Практика рассмотрения обращений, поступающих к региональному детскому правозащитнику, говорит о том, что часто неплательщики алиментов скрывают свои доходы и не трудоустраиваются официально, чтобы избежать обязательных отчислений на содержание детей.

«Открытый реестр лишь отчасти решает эту проблему. Но этого мало. Нужно предусмотреть добровольно-принудительную меру — трудоустройство тех, кто имитирует отсутствие заработка и возможности платить алименты», — прокомментировала Мишонова новость в своем ТГ-канале «Осторожно! Дети».

Кроме того, Ксения Мишонова подчеркнула, что важно менять общественное мнение в сторону осуждения и презрения отцов, которые не платят алименты и не хотят помогать растить своих детей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.