Мишонова ответила на вопросы жителей в общественной приемной «Единой России»

Региональный координатор «Женского движения Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова провела прием жителей в общественной приемной партии, передает пресс-служба партии.

В ходе встречи прозвучали обращения, касающиеся родительских споров, обеспечения безопасности детей, родительских прав, а также взаимодействия с общественными организациями и федеральными министерствами.

Заявительница обратилась по вопросу лишения родительских прав. Ксения Мишоновапроконсультировала ее и сообщила, что для решения вопроса необходимо лично обратиться в суд. Аппарат подмосковного детского уполномоченного готов оказать бесплатное юридическое сопровождение.

Следующее обращение от жительницы Балашихи касалось вопроса опеки и медицинского сопровождения. Ребенку необходимо пройти дополнительное обследование для подтверждения диагноза. Ксения Мишонова окажет содействие в получении направления на обследование и записи к специалистам.

Также по правовому вопросу обратилась многодетная семья из Люберец, в которой папа является участником СВО. Ксения Мишонова дала подробную консультацию. Вопрос взят на личный контроль.

«Сегодня на приеме мы разбирали самые разные вопросы. Были обращения о лишении родительских прав и вопросы, касающиеся участников СВО. Понимаем, что в ряде случаев многое зависит от решения суда, и здесь наши возможности ограничены. Но во всех остальных ситуациях мы будем ходатайствовать, содействовать и оказывать максимальную поддержку заявителям. Наша задача — быть рядом и помогать, насколько это возможно», — рассказала Ксения Мишонова.

Она заявила, что одним из главных приоритетов государственной политики является поддержка семей с детьми, а также защита материнства и детства.

Родители, оказавшиеся в спорной ситуации, могут направить обращение Ксении Мишоновой по электронной почте upr@mosreg.ru. Для записи на прием и получения предварительной консультации по телефону обращайтесь по номерам: 8 498 602-32-07 и 8 915 323-90-36.

