Мишонова: большинство подростков в Подмосковье хотели бы иметь подработку
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Больше половины подростков, опрошенных в Подмосковье, желают найти подработку, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«В прошлом году, по данным Минсоца, более 24 тыс. подростков были трудоустроены. Но нам было важно понять, насколько сами подростки считают, что могут трудоустроиться. Большинство опрошенных подростков — старшеклассников и студентов колледжей в возрасте от 14 до 18 лет — хотели бы устроиться», — сказала Мишонова на 106-м заседании Мособлдумы.
По ее словам, 25% опрошенных хотели бы работать, но им не хватает на это времени, а 8% утверждают, что их никуда не берут.
Среди направлений для подработки у подростков лидируют видеомонтаж, обработка фото, курьерская доставка.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.
«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.