Мировой судья помиловал раскаявшегося нелегального охотника из Егорьевска

Мировой судья Егорьевского судебного района рассмотрел постановление о прекращении уголовного дела по делу о нелегальной охоте в городском округе Егорьевск.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в ноябре прошлого года гражданин был уличен в нелегальной охоте на лося в открытый сезон охоты на копытных на территории охотничьих угодий вблизи деревни Панино в городском округе Егорьевск.

«Нарушитель совершил добычу одной особи самца лося, не имея при себе путевки на охоту и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, кроме того, при нем было незарегистрированное двуствольное ружье. Согласно действующему законодательству, а именно статье 258 УК РФ, такие действия расцениваются, как уголовное преступление», — отметил Фирсов.

Рассчитанный Минэкологии ущерб составил 240 тыс. рублей, гражданин возместил его полностью.

В суде нелегальный охотник раскаялся в содеянном, свою вину признал полностью и возместил. Так как гражданин ранее судим не был, дал признательные показания и возместил причиненный Минэкологии ущерб, мировой судья счел прекратить уголовное дело по данному факту.

«По решению суда охотнику также были возвращены все личные вещи, кроме ружья и ножей. Гладкоствольное оружие передано на ответственное хранение в войска национальной гвардии РФ для решения его судьбы согласно действующему законодательству», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.