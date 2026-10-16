Мировое время перестанут корректировать високосными секундами с 2027 года

Международная конференция по мерам и весам одобрила переход к непрерывной шкале всемирного координированного времени UTC. Новые правила начнут действовать 20 мая 2027 года, сообщает Сноб .

Решение приняли 15 октября в Версале, пишет Scientific American. UTC рассчитывают по атомным часам; эту шкалу используют компьютеры, смартфоны, самолеты, спутники и навигационные системы. Астрономическое время зависит от неравномерного вращения Земли, поэтому показатели расходятся.

С 1972 года к UTC 27 раз добавляли по секунде для компенсации разницы. В последние годы Земля начала вращаться быстрее. Ученые предположили, что вскоре может понадобиться отрицательная високосная секунда — вычитание секунды. Инженеры опасаются сбоев цифровых систем из-за такого скачка.

После реформы допустимое расхождение вырастет до 3600 секунд — одного часа. СМИ называют этот подход «високосным часом», но регулярного добавления часа не предполагают: корректировка понадобится при слишком большом расхождении. По оценкам ученых, это произойдет не раньше чем через несколько столетий.

Большинство людей не заметят перемен. Отказ от секундных корректировок должен снизить риск сбоев в системах непрерывного отсчета времени, но ослабит связь официального времени с вращением Земли.

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