Миронов предложил создать общественный Совет на телевидении

Партия «Справедливая Россия — За правду» вновь инициировала создание общественного Совета при телеканалах для независимой оценки транслируемого контента. Как сообщил РИА Новости лидер партии Сергей Миронов, соответствующий законопроект уже направлялся в Госдуму, но был отклонен.

По словам политика, в состав Совета должны войти авторитетные деятели культуры и представители общественных организаций, «имеющие особые заслуги перед государством и обществом».

Миронов раскритиковал часть современного телевизионного контента: «К огромному сожалению, на российском телевидении до сих пор встречаются передачи, которые показывают неприглядный контент. Цель — получить побольше рекламных бюджетов, но никто при этом толком не думает, что такие программы как минимум усиливают тревожность у россиян».

Он подчеркнул, что деятельность Совета не будет носить цензурный характер — все решения останутся рекомендательными, но у экспертов появится право давать публичную оценку качеству программ. Политик уверен, что эта инициатива найдет поддержку среди граждан, уставших от «низкопробного» контента на федеральных и региональных каналах.