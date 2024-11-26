Миронов надел футболку «Крепкого Орешника» в Госдуму

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришел в Государственную думу в футболке с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник», сообщает «Вечерняя Москва».

В своем Telegram-канале он рассказал, что Россия способна нанести удар Западу, который лишит его возможностей, без применения ядерного оружия. Он также отметил, что аналитики НАТО пришли к выводу о невозможности сбить «Орешник».

«Испытания „Орешника“ показывают, что Россия готова к обсуждению глобальной безопасности с США на равных после победы на Украине. Это демонстрация нашей решимости и технического превосходства», — отметил лидер «Справедливой России».

Кроме того, он отметил, что испытывает гордость за Россию и ее президента, который снова оказался на шаг впереди Запада.

В последнее время на российских маркетплейсах появились товары с юмористическим изображением президента России Владимира Путина и экспериментальной баллистической ракеты «Орешник».