«Мир старикам»: в Израиле нашли следы древнего дома престарелых

В ходе раскопок в национальном парке Хиппос у Галилейского моря археологи из Университета Хайфы обнаружили мозаичное панно с греческой надписью «Мир старикам», сообщает Сноб .

По данным, опубликованным в журнале Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, данная находка может указывать на существование одного из первых домов престарелых, существовавших в IV–V веках нашей эры.

Мозаика располагалась у входа в здание на перекрестке двух центральных улиц древнего города. Исследователи полагают, что это место являлось частью городской инфраструктуры и было предназначено для обеспечения ухода за пожилыми горожанами. Соседствующие изображения египетских гусей и кипарисов способствуют более глубокому пониманию символического значения артефакта.

Как отметил руководитель раскопок Михаэль Айзенберг, данное открытие свидетельствует о том, что уже в раннехристианскую эпоху обеспечение нужд пожилых людей не ограничивалось лишь семейными рамками. Предположительно, эту функцию могли выполнять монастыри и иные общественные организации.

Ученые подчеркнули, что мозаика представляет собой первое вещественное доказательство существования подобных заведений почти 16 веков назад. Ранее информация о них была доступна лишь из письменных источников. Византийский Хиппос, будучи значимым религиозным и социальным центром, вполне мог включать подобные учреждения в структуру городской жизни.