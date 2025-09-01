«Мир не считает „в столбики“»: Милонов оценил использование ИИ в учебе

Милонов — об использовании ИИ в учебе: это не значит, что ребенок ленится

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что отказ от современных технологий в образовательном процессе является ошибочным решением.

Он считает, что вместо введения запретов на использование искусственного интеллекта необходимо адаптировать учебные задания для школьников и эффективно внедрять новые технологические решения.

«Потому что мир, в котором ребенок будет жить, уже не считает „в столбики“. Мир считает на калькуляторе, на компьютере. Это не значит, что ребенок ленится, это значит, что перед ним нужно ставить другого уровня задачи», — подчеркнул Милонов в эфире радио Sputnik.

Он также добавил, что раньше учителя ругали школьников за использование калькулятора точно так же, как сейчас делают это за ИИ.