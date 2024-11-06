Мир будущего будет построен на мышлении и «сомыслии»

Мероприятие было организовано совместно с АНО «Диалог Регионы» и Мастерской новых медиа.

«Мир, который нас ждет, будет невероятно интересен. Второй момент, он будет очень сложен, и для того, чтобы в нем существовать, нам придется снова стать сложными. Мы когда-то таковыми были, а потом из-за упрощения жизни, разделения труда, правил безопасности мы научились быть простыми. Нам придется снова научиться быть сложными. Это жутко интересная работа и сложная задача. И третий момент, это будет мир, построенный на мышлении, как наш построен на информации и технике. А потому те, кто сможет мыслить, причём сомыслить с другими людьми и искусственным интеллектом, получит очень большое преимущество, поэтому мышление придется развивать. Для тех, кто не сможет в этот мир вписаться, там будет страшно, потому что вам постоянно будут ставиться когнитивные задачи, и вам придется их решать не раз в жизни, на экзамене, а каждый день», — считает Сергей Переслегин.