Минжилполитики Подмосковья поделилось опытом привлечения молодых специалистов

Министерство жилищной политики делится опытом привлечения молодых специалистов в рамках HR-стратегии. Ведомство взаимодействует с ведущими ВУЗами Московского региона. Производственную практику здесь прошли студенты МФЮА. Третьекурсники кафедры «Информационные системы и технологии» применили теоретические знания сразу на практике и получили новый профессиональный опыт в своей области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы помогали проводить инвентаризацию оборудования, подключали компьютеры и сетевые принтеры, помогали сотрудникам решать технические проблемы, чистили принтеры и заменяли картриджи. Очень понравилась практика, это мой первый опыт работы в офисе», — рассказал студент МФЮА Вануш Овсепян.

По словам студентки МФЮА Анны Летюшевой, эта практика стала для нее важным этапом. Анна смогла много узнать о процессе разработки и реализации жилищных программ и взаимодействии с различными структурами. «Я бы очень хотела остаться здесь подольше, чтобы продолжить обучение и внести свой вклад в работу министерства», — сказала Летюшева.

«Хочется отметить, что здесь очень доброжелательная атмосфера, приятно сотрудничать и получать новые знания. Видно, что здесь работает сплоченная команда профессионалов», — рассказал студент МФЮА Артем Гусев.

Студенты ВУЗов охотно проходят практику в министерстве, лучшие из них впоследствии приходят сюда работать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.