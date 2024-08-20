Минжилполитики Подмосковья 26 августа проведет онлайн день открытых дверей

Министерство жилищной политики Московской области принимает заявки на онлайн день открытых дверей. 26 августа ведомство планирует провести день открытых дверей в формате видеоконференции и телефонной связи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для участия в Дне открытых дверей приглашаются граждане, которые пострадали от действий мошенников («двойные продажи», самострой без разрешения на строительство, ликвидация застройщиков).

Эти граждане не попадают под ФЗ-214, но решить их проблему Подмосковье планирует с применением региональных механизмов в рамках ОЗ-96 путем привлечения внебюджетного финансирования. Люди смогут вернуть потраченные деньги, получив денежные компенсации. Малоимущие граждане получат компенсации по рыночной стоимости жилья.

Все участники получат разъяснения в онлайн режиме по вопросам выплаты компенсации гражданам пострадавшим от мошеннических действий.

Заявки принимаются до 14:00 (23 августа 2024 года) по номеру телефона: 8(498)602-16-00, доб. 47613, 47926.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.