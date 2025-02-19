Минздрав хочет проверять детей младше 14 лет на способность размножаться

Минздрав России предложил оценивать репродуктивные функции детей до достижения ими 14-летнего возраста. Сейчас такие осмотры проходят только с 14 лет, сообщает РИА Новости .

В министерстве здравоохранения отметили, что нынешние подростки раньше сталкиваются с периодом становления и созревания. Именно поэтому, как считают в ведомстве, есть повод проводить осмотры граждан возрастом до 14 лет.

По словам заместителя главы Минздрава Евгении Котовой, власти также хотят привлечь к медосмотрам по оценке репродуктивных функций не менее 32% россиян в возрасте 18-49 лет. По ее словам, такую диспансеризацию уже прошли свыше 6 миллионов граждан, однако нужно обследовать еще больше жителей страны.

С 2024 года совершеннолетние граждане России могут бесплатно пройти диспансеризацию с целью оценки репродуктивного здоровья. Соответствующие осмотры доступны в государственных больницах.