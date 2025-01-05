Минувшая ночь стала самой холодной в столице с начала года

В Москве прошедшая ночь стала самой холодной с начала нового года, на базовой метеостанции ВДНХ температура составила минус 5,6 градуса, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что на Балчуге было минус 4,5 градуса, в Тушине — минус 6,8.

«В Подмосковье разброс температур составил от минус 3,7 в Коломне и Серебряных Прудах до минус 8,6 в Клину», — написал синоптик в своем Telegram-канале.

По его словам, это самые низкие показатели с начала года. Но они все еще остаются ниже климатической нормы как минимум 7 градусов.

Снежный покров в городе подрос на 4 см. Но высота сугробов еще вдвое ниже нормы января. Самые высокие сугробы наблюдаются в Волоколамске (20 см), столичном Тушине (18 см) и Дмитрове (14 см).

В ночь на 6 января погоду определит холодный тыл циклона. Воздух в мегаполисе остынет до минус 4 — минус 7 градусов, в Подмосковье — до минус 3 — минус 8, местами столбики термометров могут опуститься до минус 11.