Минуту молчания проведут по всей России 22 июня

22 июня в 12:15 по московскому времени одновременно по всей России пройдет минута молчания, сообщает Telegram-канал «Мы — будущее» .

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая считается самой кровопролитной и страшной в истории нашей страны. Она унесла жизни почти 27 млн человек.

Сегодня 22 июня — это День памяти и скорби. В эту дату скорбят по тем, кто ценой собственной жизни защитил свободу Отечества.

В воскресенье в 12:15 прервется вещание в эфире телевидения и радио. Также прекратят работать кассы в торговых центрах и остановится транспорт. В этот день жители России склонят головы и вспомнят обо всех людях, погибших в Великую Отечественную.

22 июня 1941 года в СССР вторглись 134 полностью боеспособные немецкие дивизии. Еще 73 дивизии были готовы к развертыванию за линией фронта. О нападении Германии и начале войны было объявлено по радио. В том историческом обращении наркома война впервые была названа Отечественной — именно под этим названием она и вошла в историю.