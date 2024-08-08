Минцифры сообщило об отражении массовой DDoS-атаки в Курской области

сегодня в 15:03

Минцифры: в Курской области отразили мощную кибератаку на местные сервисы

В Курской области специалисты отразили кибератаку на местные сервисы с германских и британских IP-адресов, сообщает пресс-служба Минцифры РФ в официальном Telegram-канале .

По данным ведомства, в момент пика DDoS-атаки нагрузка на сервисы Курской области составляла от 35 до 105 тысяч запросов в секунду по каждому адресу. Однако специалистам удалось успешно защитить имеющиеся в регионе ресурсы.

«Цель злоумышленников — сорвать процесс предоставления социально значимых услуг», — говорится в сообщении Минцифры.

Хакеры не смогли нанести ущерб инфраструктуре Курской области. Утечку информации также удалось предотвратить, она надежно защищена.