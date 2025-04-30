Минцифры: россияне около 16 млн раз позвонили на номер 1945 для смены гудка

Жители России в 2025 году около 16 млн раз позвонили на номер 1945 в рамках федеральной акции «Ура Победе!». Они сделали это, чтобы заменить свой звонок военной песней, установить логотип победы или послушать ежедневные сводки Совинформбюро, которые читал Юрий Левитан, рассказали РИА Новости в Минцифры РФ.

«Ура Победе!» проводится в честь 80-летней годовщины разгрома немецких войск.

С 25 февраля по 15 мая 2025 года работает бесплатный номер 1945. Позвонив на него, можно послушать сводки Совинформбюро или выбрать необходимый раздел.

В нем можно установить в качестве гудка ряд военных песен, среди которых «Синий платочек», «Темная ночь», «Катюша» и другие. В меню выдают ссылку на скачивание логотипа 80-летия Победы.

В акции участвуют ключевые российские операторы.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.