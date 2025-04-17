Минцифры России хочет отказаться от хранения данных на портале «Госуслуги»

К 2026 году Минцифры хочет отказаться от хранения информации на официальном портале «Госуслуги». В настоящее время специалисты ищут соответствующее решение, об этом заявил глава министерства Максут Шадаев, пишет ТАСС .

Шадаев рассказал о планах министерства в рамках First Russian Data Forum, который проходит в Москве с 17 по 18 апреля на территории технологического кластера «Ломоносов».

«У нас задача к 2026 году отказаться от хранения вообще любых данных на „Госуслугах“», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что организатором конференции First Russian Data Forum выступила Ассоциация больших данных и АНО «Цифровая экономика». Одной из тем мероприятия станет цифровое развитие страны.