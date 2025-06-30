сегодня в 16:14

Минцифры РФ проведет обучающие семинары по теме интернет и телефон-мошенничества

Ввиду участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони Сам» будут проведены обучающие семинары в очном и онлайн формате. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Главным приоритетом проекта является обеспечение граждан и их близких актуальной информацией о возможных схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности и предоставление полезных инструментов противодействия таким ситуациям.

Тематики вебинаров затрагивают широкий спектр проблем. Кроме того, слушатели могут задать вопрос экспертам вебинара.

Так, вебинары будут проходить по темам:

«Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле?», ссылка: https://vkvideo.ru/video-147412495_456239711

«Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?», ссылка: https://vkvideo.ru/video-147412495_456239744



Схема мошенников под видом операторов связи», ссылка: «Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи.Схема мошенников под видом операторов связи», ссылка: https://vkvideo.ru/video-147412495_456239774

«Мошенничество в гейминге: как распознать злоумышленников и обезопасить себя в онлайн-играх», ссылка: https://vkvideo.ru/video-147412495_456239806

На платформе «ВКонтакте» провели вебинар на тему «Мошенничество с использованием дипфейк-технологий: как не стать жертвой обмана?».

Эксперты рассказали о том, на что обратить внимание при получении аудио или видео, чтобы распознать мошеннические действия. Участники мероприятия на примерах из реальной жизни узнали, как отличить сообщение от друга или коллеги от попытки обмануть, научились надежным способам защиты своих данных, получили простые и действенные советы.

Кроме того, спикеры рассказали о современных методах проверки подозрительных сообщений: аудио, текстов и присланных файлов, способствующие выявлению признаков обмана, на которые

следует обратить внимание.

Реальные истории из жизни, четкие инструкции и советы от экспертов о том, как не стать жертвой мошенников в различных сферах жизни собраны в одном месте на сайте проекта https://sam.mos.ru/.

Об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены, ссылка: https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity, https://киберзож.рф/.