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Минцифры: речи о передаче данных всех пользователей маркетплейсов силовикам нет

Минцифры России опровергло информацию о передаче всех данных пользователей маркетплейсов силовикам. В ведомстве назвали фейком распространяемые на эту тему новости.

Ранее некоторые СМИ заявили, что правоохранители якобы получают сведения о местоположении всех пользователей маркетплейсов. Эта информация не соответствует действительности.

«Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество», — отметило ведомство в Telegram-канале.

Силовики могут получить данные о пользователе только в том случае, если, например, злоумышленник притворился продавцом и завладел данными карты человека. В таком случае правоохранителям будет проще раскрывать преступление.

Маркетплейсы предоставляют информацию о пользователях только в рамках закона. У правоохранителей должны быть основания на запрос таких данных. Обмен сведениями проводится с учетом защиты данных пользователей.