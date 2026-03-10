Минцифры Подмосковья объяснило, как защитить мессенджер MAX

Жителям Подмосковья разъяснили порядок действий при попытке взлома аккаунта в мессенджере MAX и способы усиления защиты. Рекомендации опубликовали специалисты регионального ведомства, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Если пользователь заметил подозрительную активность, необходимо зайти в раздел «Профиль» — «Устройства» и завершить все сеансы, кроме текущего. Это позволит отключить посторонние подключения к аккаунту.

Если доступ уже утерян, нужно повторно авторизоваться по номеру телефона и коду из СМС. После входа следует снова открыть раздел «Профиль» — «Устройства» и закрыть все активные сеансы, оставив только текущий.

Для дополнительной защиты специалисты рекомендуют включить «Безопасный режим» в разделе «Профиль» — «Безопасность». Эта функция ограничивает звонки и сообщения от незнакомых пользователей, а также поиск по номеру телефона. Кроме того, можно установить пароль для входа через раздел «Безопасность» — «Пароль для входа».

Чтобы снизить риск взлома, не следует переходить по подозрительным ссылкам, передавать данные аккаунта третьим лицам и сообщать коды из СМС. Также рекомендуется регулярно менять пароль и завершать неактивные сеансы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.