Минцифры планирует защищать россиян от кибермошенников специальным приложением

В июне 2025 года по инициативе Минцифры в России начнется разработка мобильного приложения, которое поможет населению страны защищаться от кибермошенников. Специальная программа будет информировать людей о мошеннических действиях, рассказал замминистра Александр Шойтов, пишет РИА Новости .

«Мобильное приложение для граждан. Две основные, наверное, задачи — это онлайн-информирование гражданина о том, что прямо сейчас в отношении него может осуществляться мошенническое действие. И второе — это тревожная кнопка, которую гражданин может нажать в случае, если он считает, что у него происходят какие-то необычные события. По любому случаю мошенничества он может здесь обратиться», — заявил Шойтов на форуме Positive Hack Days.

По словам замминистра, с началом лета специалисты планируют заняться разработкой пилотного проекта. Его хотят создать до конца 2025 года. Затем пройдут тесты и аттестация приложения, только после этого его будут вводить в эксплуатацию в рамках российского закона.

Новая разработка станет частью большой информационной системы, направленной на борьбу с кибермошенничеством. В эту систему будут входить также единая национальная антифрод-платформа, где будут объединены Центробанк, МВД, Минцифры и банки.