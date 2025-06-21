Минцифры назвало нецелесообразным ввод СМС-оповещений о сбоях связи

Минцифры считает нецелесообразным внедрение системы СМС-информирования абонентов о сбоях связи. Такой ответ ведомство дало на запрос депутатов Владимира Плякина, Антона Ткачева и Ярослава Самылина, сообщает РБК .

Парламентарии в письме объяснили, что абоненты зачастую не знают о сроках и причинах перебоев с мобильной связью, интернетом или же GPS. Это провоцирует у людей негативный отклик и уменьшает доверие к операторам.

Минцифры же считает, что вводить СМС-информирование об ограничениях нецелесообразно. Ведомство привело ряд аргументов. В первую очередь, если интернет, связь или GPS выключили по запросу силовиков, то Минцифры не может раскрывать организационные и тактические приемы таких мероприятий.

Второй момент — при СМС-оповещении информация будет рассылаться всем. Однако у некоторых людей в момент проблем со связью ее может не быть, поэтому они не получат сообщение.

К тому же, отметили в Минцифры, массовое СМС-оповещение дорого стоит. Настраивать сети связи под него непросто.